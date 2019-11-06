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أخبار العالم

الخارجية السعودية: اتفاق الرياض خطوة مهمة للحل السياسي في اليمن

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:30 ص
الأوضاع في اليمن
الأوضاع في اليمن
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أ ش أ
رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية باتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه، الثلاثاء، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبرعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وثمّن المصدر- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس"- حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في إعادة الأمن والاستقرار، معتبرا الاتفاق خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على مواصلة المملكة كافة الجهود لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.
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