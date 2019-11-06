لو بتفكر في موبايل جديد.. أفضل هواتف يمكن شراؤها من سامسونج

عند التفكير في شراء هاتف ذكي جديد ستحكمك عدة معايير عن اختيار الهاتف المناسب لك ولطبيعة عملك وحياتك، ومن ضمن الماركات التي تفكر بها في المقام الأول هو هواتف الشركة الكورية الجنوبية "سامسونج" لتنتقل حيرتك إلى أي الأنواع التي تود أن تحصل عليها من مجموعة الشركة الكورية.





بالبحث ستجد أن الخيار ما بين Galaxy S و Galaxy Note الممتازة إلى أجهزة Galaxy A و Galaxy M بأسعار معقولة ، فقد تمتلك Samsung العديد من الهواتف الذكية المختلفة، إليك أفضل هواتف سامسونج التي عليك اقتنائها.





Samsung Galaxy S10 Plus (سامسونج جلاكسي إس 10 بلس)





يعتبر من أفضل الهواتف الذكية التي أنتجتها شركة سامسونج حتى الآن، فقد يجتمع بداخله عدد هائل من الإمكانيات، منها شاشته الكبيرة بقياس 6.4 بوصة، وكذلك عمر البطارية وسعتها التي تصل لـ 4.100 أمبير، بالإضافة إلى إمكانية الشحن اللاسلكي للهواتف الأخرى من خلال الهاتف، وأخيرًا يتمتع الهاتف بكاميرا ثلاثية بالخلف بجودة عالية ، و2 كاميرا أمامية.









Samsung Galaxy S10 (سامسونج جلاكسي إس 10 )





لا يفرق كثيرًا عن هاتف سامسونج جلاكسي إس 10 بلس في الإمكانيات، فالحجم أصغر قليلًا، وعمر البطارية أقل فقد يكفيك الهاتف للاستخدام على مدار يوم كامل فقط، ولكن من مميزات هذا الهاتف أن هناك خيار إما 128 جيجابايت أو 512 جيجابايت حسب المساحة التي ستحتاج إليها، ومن المميزات انه أقل في السعر.





Samsung Galaxy Note 10 Plus (سامسونج جلاكسي نوت 10 بلس)





إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف ذكي من سامسونج ، فإن أحدث هاتف ذكي متميز هو نوت 10 بلس، فقد يأتي مع شاشة ضخمة ومعالج قوي وأربع كاميرات خلفية، وأهم ما يميز هذا الجهاز هو القلم S Pen ، وهو قلم يساعدك على القيام بالتحميلات بجهازك. لا يستخدم فقط لرسم وتدوين الملاحظات. مجموعة من أدوات التحكم بالإيماءات تساعدك في الحصول على أقصى استفادة من جهازك، ولكنه من أغلى هواتف سامسونج.





Samsung Galaxy Note 10 (سامسونج جلاكسي نوت 10)





لم يكن Samsung Galaxy Note 10 في قمة هذه القائمة مثل Note 10 Plus ، بسبب بعض المشكلات مثل عمر البطارية، ومع ذلك ، لا يزال Galaxy Note 10 هاتفًا ذكيًا مثيرًا للإعجاب ، وهو أرخص بكثير من هاتف Note 10 Plus.

لذا ، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد رائع يجمع بين قوة المعالجة الرائعة وأجهزة تسجيل الفيديو الرائعة وقلم S Pen لتدوين الملاحظات والتلوين والرسم ، فإن جهاز Note 10 يمكن أن يكون ذلك الجهاز.





Samsung Galaxy S10e (سامسونج جلاكسي إس 10 إي)





يتميز الهاتف بتصميم رائع وإمكانيات تناسب سعره، حيث يتمتع بكاميرا مزدوجة في الخلف، وذاكرة وصول عشوائي تصل لـ 8 جيجابايت، فهو يعتبر خيارًا جيدًا إذا كنت تمتلك مبلغ صغير للهاتف.





Samsung Galaxy Note 9 (سامسونج جلاكسي نوت 9)





لا يعد Samsung Galaxy Note 9 واحدًا من أفضل هواتف Samsung التي يمكنك شراؤها اليوم ، بل هو أحد أفضل الهواتف على الإطلاق، فمن نقاط قوته قلم S Pen الجديد الذي يمكن استخدامه لالتقاط صور سيلفي عن بُعد ، مما يتيح لك اللقطات التي لن تكون قادرًا على الحصول عليها، كما يعد Samsung Galaxy Note 9 أيضًا أحد أفضل هواتف الكاميرا في تشكيلة Samsung ، حيث تتميز الكاميرا بسهولة تفوق معظم المنافسة.





Samsung Galaxy S9 Plus، (سامسونج جلاكسي إس 9 بلس )





يتمتع الهاتف بشاشته المميزة وألوانها الحيوية الرائعة، كما يتميز Galaxy S9 Plus أيضًا بكاميراته المزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب عمر البطارية الطويل.





Samsung Galaxy A80، (سامسونج جلاكسي أي 80 )





من الهواتف المميزة بالتصميم الفريد والإمكانيات والسعر أيضًا، فمن المميزات التي يضمها الهاتف هي الكاميرا التي تدور 360 درجة، لتلتقط الصور السيلفي أو الصور العادية، بالإضافة إلى بطاريته الجيدة والتي يتم شحنها بسرعة.





Samsung Galaxy S9، (سامسونج جلاكسي إس 9 )





هاتف صغير في الحجم ورخيص في السعر نسبيًا، وبديلًا رائعًا لسامسونج جلاكسي إس 9 بلس.





Samsung Galaxy A7 ، (سامسونج جلاكسي أي 7)