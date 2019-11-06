بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.. زامبيا تسعى لتحقيق حلم غاب 32 عاما



تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، إلى مصر مرة أخرى، بعد غد الجمعة، حيث تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وتستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، والتي تعد البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".



وتشهد كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، مشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث يتأهل إلى أولمبياد طوكيو في العام المقبل، المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فقط.



وكات قرعة البطولة والتي أقيمت بالإسكندرية في الثاني من أكتوبر الماضي، قد أسفرت عن وقوع منتخبات "مصر وغانا والكاميرون ومالي" في المجموعة الأولى، إذ تقام لقاءات هذه المجموعة على إستاد القاهرة الدولي، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات "زامبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار"، وتلعب مبارياتها على إستاد السلام.



المنتخب الزامبي هو أحد منتخبات المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا، ويسعى كما هو حال باقي المنتخبات لحجز مقعد في أولمبياد "طوكيو 2020"، وتحقيق حلم غاب عنه لمدة 32 عاما، إذ تعود آخر مشاركة له في الأولمبياد إلى عام 1988 في الدورة التي أقيمت في سول.



ويبحث المنتخب الزامبي عن المشاركة الثالثة له في دورة الألعاب الأولمبية، بعدما سبق ونال شرف المشاركة في الدورة مرتين من قبل عامي 1980 في موسكو، حينما ودع الدورة من الدور الأول، و1988 في سول، والتي نجح بها في تقديم مستوى رائع، بعدما تأهل للدور ربع النهائي، عقب التغلب على منتخبات إيطاليا وجواتيمالا، والتعادل مع العراق، قبل أن يخسر أمام ألمانيا في دور الثمانية، وكان أسطورة كرة القدم الزامية كالوشا بواليا هو نجم المنتخب في هذه البطولة.



وفي مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بمصر، تمكن منتخب الرصاصات النحاسية من عبور عقبة منتخب مالاوي بالفوز عليه بهدف نظيف ذهابا في مالاوي، وبنفس النتيجة إيابا في زامبيا، ليبلغ الدور التالي من التصفيات، ويلتقي مع منتخب الكونغو برازفيل ليفوز عليه كذلك بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، إذ فاز المنتخب الزامبي في ملعبه بنتيجة 2-1، ثم تعادلا في الكونغو بنتيجة 3-3.



وتعد هذه هي المشاركة الثانية للمننتخب الزامبي في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، بعدما تم تغيير نظام التأهل الإفريقي للأولمبياد، حيث سبق له المشاركة في نسخة البطولة عام 2015 في السنغال، ولكنه ودع المنافسات من الدور الأول، بعد الخسارة أمام كل من تونس والسنغال وجنوب إفريقيا.



ويقود منتخب زامبيا، المدير الفني الوطني بيستون شامبيشي، والذي اختار قائمة مكونة من 21 لاعبا معظمهم ينشط في الدوري المحلي ، بجانب ثمانية لاعبين محترفين في الخارج.



وتضم قائمة منتخب زامبيا، "مانجاني باندا (زاناكو) وباتريك تشوما (أكاديمية كابوي للشباب) وبرادلي مويني (ريال كينجز الجنوب إفريقي) في حراسة المرمى، وموسى نيوندو (نكانا) وبروسبر تشيلويا (كابوي ووريورز) وكيبسون كامانجا (زاناكو) وشيمي ماييمبي وسولومون ساكالا (زيسكو يونايتد) في الدفاع، وفيلد كانديلا (كابوي ووريورز) وهاريسون شيسالا وأوليفر لومبيا (نكانا) وإينوك مويبو (ريد بول سالزبورج النمساوي) وإيمانويل باندا (أوستند البلجيكي) وإدوارد تشيلوفيا (ديورجوردينجس السويدي) وبينسون تشالي (فورست رينجرز) ونجوسا سونزو (بيلدنكون) وكينجز كانجا (آرسنال تولا الروسي)، وباتسون ديكا (ريد بول سالزبورج النمساوي) وبيستون باندا (بيلدكون) ولاميك باندا (آرسنال تولا الروسي) وفاشون ساكالا (أوستند البلجيكي) في الهجوم".



ومن المقرر أن يفتتح منتخب زامبيا مبارياته في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، يوم السبت المقبل، حيث يلعب مع جنوب إفريقيا على ملعب "السلام" بالقاهرة، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية.وستكون ثاني مواجهات المنتخب الزامبي في البطولة القارية، أمام منتخب نيجيريا يوم 12 نوفمبر الجاري، على أن يختتم مواجهاته في الدور الأول أمام كوت ديفوار يوم 15 من الشهر ذاته.

