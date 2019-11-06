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توك شو

خبير: الأكياس البلاستيك داخل السيارة تمثل خطورة كبيرة.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:52 ص
خبير سيارات
خبير سيارات
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قسم التوك شو
قال معتز عاطف خبير السيارات إن للأكياس البلاستيك المنتشرة فى الجو اثناء القيادة خطورة كبيرة جدًا على السيارة فلابد محاولة تفاديها أثناء السير على الطريق.

وأضاف خبير السيارات فى حواره ببرنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc " أنه لابد من النظر بمرآة السيارة أثناء السير على الطريق للتأكد من عملية التفادي على قدر المستطاع لافتًا أنه من المفترض الوقوف بالسيارة فى أقرب فرصة للسائق وعدم التهاون بالموضوع لأنه يسبب خطورة كبيرة على السيارة وخسائر ضخمة للسائق .

وأشار خبير السيارات إلى أن الكيس البلاستيك البسيط يمكن ان يتسبب في رائحة كريهة داخل السيارة لاصطدامه بالشكمان صاحب درجة الحرارة المرتفعة موضحًا أن الكيس البلاستيك يمكن ان يكون سببا فى سد الهواء الداخل للسيارة . 

وأوضح خبير السيارات أن الكيس البلاستيك يتسبب فى سد الهواء عن الماتور منوهًا أن الهواء الداخل للسيارة من الخارج إلى الداخل ولابد من وجود هواء داخل السيارة لاستخدامه فى عملية التبريد وقد يسبب عطل في التكييف .

وأكد أن الكارتون أقل ضررا من الكيس البلاستيك لانها اقل فى الوزن ويمكن تفاديها أسرع مشيرًا الى ان الكارتون فى بعض الأحيان قد تجرح السيارة وفى حال دخولها تحت الشكمان يمكن ان تسبب حريق بالسيارة احتكاكها به .
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