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اقتصاد

المركزي: 4.03 تريليون جنيه حجم ودائع البنوك في 3 أشهر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:41 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
أكد البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بنهاية أغسطس الماضي إلى 4.03 تريليون جنيه، بعد أن كانت 4 تريليونات جنيه في يوليو السابق بفارق 30 مليار جنيه ومقارنة بـ4.01 تريليون جنيه في يونيو 2019 بزيادة بلغت 20 مليار جنيه.

وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك، أن جملة الودائع الحكومية بصورتيها المحلة والأجنبية بلغت 575.9 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 583.7 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ610.452 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.

ووصل حجم الودائع غير الحكومية لـ3.45 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 3.415 تريليون جنيه في يوليو 2019 ومقارنة 3.4 تريليون جنيه في يونيو من العام الجاري.

ذكر التقرير أن جملة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لـ2.742 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 2.7 تريليون جنيه في يوليو الماضي، ومقارنة بـ 2.674 تريليون جنيه في يونيو 2019.

ووصل حجم الودائع بالعملة الأجنبية لـ708.42 مليار جنيه مقابل 717.1 مليار جنيه في يوليو الماضي، مقارنة بـ723.4 مليار جنيه في يونيو 2019.
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