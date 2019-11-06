أدعية وأذكار مأثورة عن النبي لدفع الكسل والخمول.. تعرف عليها

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق إن الأدعية المأثورة الدفع الكسل والخمول المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومنها عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه كان يسمع النبي صل الله عليه وسلم كثيرا، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن وضَلَعِ الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري ومسلم.



وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر.



وأضاف الأطرش لـ" صدى البلد" أن الكسل والخمول مصدره الشيطان وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد حرصا على الاستعاذه منه مساء وصباحا فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة، لم ير مثلهن قط: قل أعوذ برب الفلق ـ وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم.



وعن ابن عابس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: قل أعوذ برب الفلق ـ وقل أعوذ برب الناس.



دعاء يزيل الهم والحزن

ومن جانبه نصح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، من أصابه الهم والحزن وأغلقت أمامه أبواب الدنيا أن يلجأ إلى أبواب السماء المفتوحة دائما بالدعاء إلى الله.



وقال عاشور، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، إن النبي لما أصابه الحزن لجأ إلى باب السماء وقال "اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي ، إلى من تكلني ، إلى بعيد يتجهمني ، أم إلى عدو ملكته أمري ، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ، ولكن عافيتك هي أوسع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك ، أو يحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك".



وأشار إلى أن الإستغفار والذكر وقراءة القرآن يفتحون الأبواب المغلقة أمام المسلم فعليه أن يداوم على هذه الأمور في كل حركاته وسكناته.