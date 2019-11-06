رئيس جامعة الزقازيق يستمع لشكاوى المرضى بالمستشفيات الجامعية

قام الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق في تمام الساعة السابعة صباح اليوم الاربعاء 6 نوفمبر الجاري بزيارة مفاجئة للمستشفيات الجامعية (أستقبال الجامعة)، لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والتأكد من تواجد الأطباء وطواقم التمريض وانضباط جدول المناوبات الخاص بالأطباء وتوافر الأجهزة والخدمات الطبية والعلاجية للمرضى اللازمة لإسعاف المرضى بالطوارئ.



كما تفقد أحوال المرضى والمصابين بالأقسام المختلفة .



جاء ذلك في إطار الجولات المفاجئة التي يقوم بها رئيس جامعة الزقازيق للتأكد من الانضباط داخل المستشفيات الجامعية وضمان جودة وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال المرضى.



وخلال الزيارة قام د. "شعلان" بسؤال المرضى عن أى مشاكل تواجههم وعن مستوى الخدمة الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الأطباء وكيفية معاملة الأطباء والتمريض لهم واستمع رئيس الجامعة لشكاوى المرضى المختلفة



وفي ختام الزيارة أكد رئيس الجامعة أنه سيتواجد فى أى وقت لمتابعة الخدمات الطبية للمرضى حيث ستكون هناك زيارات مفاجئة وأن جميع المستشفيات هدفها الرئيسى خدمة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية