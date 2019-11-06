Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل استقالة بوريس جونسون من رئاسة وزراء بريطانيا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:44 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
Advertisements
قسم الخارجي
تقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، الأربعاء، باستقالته إلى الملكة إليزابيث الثانية، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزبه المحافظين.

والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنغهام، حيث طلب منها سماحا لحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر.

وحذر جونسون الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.

وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول، الذي سيقدم عليه حال فوزه في الانتخابات، سيتمثل في المصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص "بريكست".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب تعطيل البرلمان.. زعيم المعارضة البريطانية يطالب بلقاء الملكة

أول استقالة من حزب المحافظين بعد قرار تعليق أعمال البرلمان البريطاني

أزمة بريكست.. الحكومة تدعو لانتخابات مبكرة.. والمعارضة تحذر من فخ جونسون

بوريس جونسون يستخدم ألفاظا نابية خلال مهاجمة المعارضة في البرلمان.. فيديو

مشرعون بريطانيون يعدون لتحرك قضائي لفرض تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي

شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني يتعرض لموقف محرج قبل خطاب الملكة

ترشيحاتنا

سوزوكي تطرح ديزاير 2020 الجديدة في مصر بسعر تنافسي.. تفاصيل

تسبب ألم المعدة وتشنجات الحيض.. أطعمة عليك التوقف عن تناولها

تدعى إصابتها بالسرطان للحصول على تبرعات.. وكان هذا عقابها

مميزات جديدة من واتساب للمستخدمين في التحديث الجديد.. صور

آيات الشفاء من الأمراض المستعصية.. تنهي الآلام

تفاصيل استقالة بوريس جونسون من رئاسة وزراء بريطانيا

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اول مشاركة بأسبوع الكويت.. طيران الجزيرة تكشف عن استثمارات جديدة بمصر.. صور

سوزوكي تطرح ديزاير 2020 الجديدة في مصر بسعر تنافسي.. تفاصيل

منعا لوقوع كارثة..محافظ المنيا يقرر إزالة عقار مائل في ملوي..صور