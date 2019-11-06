تفاصيل استقالة بوريس جونسون من رئاسة وزراء بريطانيا

تقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، الأربعاء، باستقالته إلى الملكة إليزابيث الثانية، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزبه المحافظين.



والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنغهام، حيث طلب منها سماحا لحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر.



وحذر جونسون الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.



وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول، الذي سيقدم عليه حال فوزه في الانتخابات، سيتمثل في المصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص "بريكست".

