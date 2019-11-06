يواصل التنقيب شرق المتوسط.. أردوغان يسرق بترول وغاز قبرص

واصلت تركيا استفزازتها في شرق المتوسط لسرقة ثروات قبرص عبر الإعلان عن أن سفينة "الفاتح" تستعد لاستئناف أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل قبرص.



وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن سفينة "الفاتح" تستعد لاستئناف أعمال التنقيب، مشيرا إلى أن مواصلة سفينتي "أوروج رئيس" و"خير الدين بربروس باشا"، أعمال المسح ثنائية وثلاثية الأبعاد.



تركيا تواصل نهب غاز قبرص

وقال إن أعمال التنقيب متواصلة أيضًا، حيث بدأت سفينة "ياووز" قبل أسابيع قليلة أعمالها قبالة منطقة "غوزل يورت" أمام الساحل القبرصي.



وأضاف: "سفينة الفاتح أنهت التنقيب في منطقة فينيكا، وجاءت إلى ميناء طاشوجو في ولاية مرسين التركية".



ولفت إلى أن السفينة تستعد لاستئناف التنقيب خلال فترة قصيرة، بعد استكمال أعمال التزود والصيانة في مرسين.



وأكّد أنهم سيعملون على مشاركة الشعب التركي في حال العثور على الطاقة.



تركيا تتجاهل الإدانات الدولية

وتواصل تركيا استفزازتها في المتوسط على الرغم من الإدانات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجيرانها، وفي مقدمتهم قبرص.



وأدان كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه اليوناني والقبرصي الإجراءات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية في أكتوبر الماضي، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك المحاولات الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانوني في مناطق بحرية تم ترسيم حدودها وفقا للقانون الدولي.



وأعرب القادة الثلاثة، في بيان مشترك أصدروه عقب مباحثاتهم في أعمال الدورة السابعة لقمة التعاون الثلاثي، بالقاهرة، عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالي داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، وزيادة التواجد العسكري في المنطقة، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار والسلام في المتوسط.