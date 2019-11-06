رسوم جديدة لانتظار السيارات المستوردة بساحات ميناء الإسكندرية

اعتمد الربان طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تعريفة رسوم انتظار السيارات الجديدة "الزيرو" الواردة من الخارج في أماكن وساحات الانتظار بمينائي الإسكندرية والدخيلة.



ففيما يتعلق برسوم انتظار السيارات الملاكي كالتالي:"50 جنيها عن كل يوم ولمدة 14 يوما، 50 جنيها عن كل يوم بدءا من اليوم الخامس عشر وحتى اليوم الواحد والعشرين، 100 جنيه عن كل يوم بدءا من اليوم الثاني والعشرين وحتى اليوم الخامس والأربعين".



أما سيارات الركوب الخفيف"الميكروباص – ميني باص – بيك أب"، فيتم تحصيل 50 جنيها عن كل يوم ولمدة، ومن اليوم الخامس عشر حتى اليوم الواحد والعشرين 75 جنيها/ يوم، ومن اليوم الثاني والعشرين حتى اليوم الخامس والأربعين 125 جنيها/ اليوم".



وحدد القرار رسوم سيارات المعدات"النقل الثقيل – التريلات – الهلاطات – كراكات – أوناش" كالتالي:"عن كل يوم ولمدة 14 يوما 125 جنيها/ يوم، ومن اليوم الخامس عشر حتى اليوم الواحد والعشرين 150 جنيها/ يوم، ومن اليوم الثاني والعشرين حتى اليوم الخامس والأربعين 200 جنيه/ اليوم".



ونص القرار على ألا تزيد فترة بقاء السيارات الملاكي أو سيارات الركوب الخفيف على 45 يوما، وفي حال تجاوز تلك المدة تكون فئة التحاسب عن الفترات الزائدة 100 جنيه / لكل 12 ساعة.



وأشار القرار إلى أن فئة التحاسب لسيارات المعدات عن الفترات الزائدة عن 45 يوما، 200 جنيه/ لكل 12 ساعة.