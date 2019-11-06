ابطال اوروبا.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي



حراسة المرمى: تيبو كورتوا



الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، مارسيلو



الوسط: كاسيميرو، كروس، فالفيردي



الهجوم: كريم بنزيما وإيدين هازارد ورودريجو جوس





أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة جالطة سراي التركي، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب "سانتياجو برنابيو".