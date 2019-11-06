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رياضة

الدوري السعودي.. النصر يفوز على الفيصلي ويضيق الخناق على الهلال في الصدارة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:33 م
عبد الرزاق حمد الله
عبد الرزاق حمد الله
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إسماعيل محمود
حقق فريق النصر فوزًا هامًا على حساب نظيره نادي الفيصلي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدوري السعودي".

افتتح المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل للعالمي في الدقيقة 11 ، قبل أن يضيف زميله جوليانو دي باول الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 29 ، ليحقق الفريق فوزه السادس في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي النصر للنقطة 20 في المركز الثاني، بالتساوي مع الهلال المتصدر ، بينما توقف رصيد نادي الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الرابع.
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