جوتي مدرب ألميريا الجديد: أواجه تحديات كبيرة وتركى ال الشيخ شخص طموح



وأوضح ان القائمة جيدة للغاية. إدارة النادي بذلت مجهودا كبيرا للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين الكبار. سنستخرج أقصى ما لدى كل لاعب. سعداء بوجود لاعبين بقيمة فنية كبيرة".



وأتم جوتي تصريحاته بالحديث عن تركي آل الشيخ، حيث قال "تركي شخص طموح للغاية في كل ما يفعله في حياته. أنا أيضا كذلك، ولهذا قبلت مشروع هذا النادي. هوسه الكبير بإعادة ألميريا للدرجة الأولى يجعلك تؤمن أن الأمر ممكن".



يذكر أن ألميريا غاب عن أضواء "الليجا" على مدار المواسم الأربعة الماضية، منذ آخر ظهور له في موسم (2014-15) الذي أنهاه في المركز الـ19 وقبل الأخير.



وأعلن النادي الأندلسي الثلاثاء عن إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لجوتي بعد توجيه الشكر للمدرب البرتغالي بدرو إيمانويل بسبب سوء النتائج، حيث لم يحقق الفريق سوى انتصار وحيد خلال آخر ثماني مواجهات بالمسابقة.



ويحتل ألميريا حاليا المركز الثاني في الدرجة الثانية برصيد 24 نقطة، ويبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر قادش.



وعمل جوتي العام الماضي كمدرب مساعد في نادي بشكتاش التركي، وسبق أن قاد الفريق الرديف لريال مدريد وفاز معه بلقب الدوري وكأس الأبطال وكأس الملك للشباب.

أكد خوسيه ماريا جوتييريز هرنانديز 'جوتي' اليوم الأربعاء أنه سعيد للغاية بمهمته الجديدة كمدير فني لنادي ألميريا الإسباني، مشيرا إلى أنه يعلم مدى التحديات التي تنتظره مع الفريق الباحث عن العودة من جديد للدرجة الأولى بعد غياب 4 أعوام.وقال جوتي خلال مراسم تقديمه كمدير فني للنادي المملوك لرئيس الاتحاد العربي السابق لكرة القدم، تركي آل الشيخ، "أعلم مدى تحديات تولى تدريب فريق في المركز الثاني، لا اعترف بالعمل كلاعب أو مدرب دون وجود تحديات وضغوط، سواء في ريال مدريد أو حتى في ألميريا. سنبحث عن الحد الأقصى من المتطلبات، وهذا ما أخبرت به اللاعبين بالأمس".وأقر نجم الريال سابقا بأنه يرغب في تطوير مستوى فريقه الجديد، إلا أنه أكد أن عليه في البداية التكيف مع القدرات الموجودة داخل قائمة الفريق.وقال "المدرب هو من يجب أن يتكيف مع إمكانيات وقدرات اللاعبين تحت يديه. نريد أن نقدم كرة جميلة، ولكننا ندرك أيضا أهمية الفوز وحصد النقاط الثلاث".وتابع صاحب الـ43 عاما "أريد أن أنقل فكري وأسلوبي للاعبين، هذا هو الأمر، الاستحواذ على الكرة أطول فترة ممكنة، دون الخوف من فقدانها، ونكون شرسين بدونها. أتطلع أن يستمتع اللاعبين داخل الملعب".وشدد اللاعب الدولي السابق على أنه يجب عليه أن يستخلص أفضل أداء ممكن من اللاعبين، من أجل تحقيق أهداف النادي والجماهير.