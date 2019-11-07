زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه اللبنانية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن زورقًا حربيًا إسرائيليًا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية.



ونقلت الوكالة عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني بيانًا جاء فيه:



"أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 5/11/2019 الساعة 11.30، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 405 أمتار، ولمدة 3 دقائق.



تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

