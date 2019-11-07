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أخبار العالم

زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه اللبنانية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:07 ص
زورق حربي إسرائيلي
زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه اللبنانية
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أحمد محرم
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن زورقًا حربيًا إسرائيليًا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية.

ونقلت الوكالة عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني بيانًا جاء فيه:

"أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 5/11/2019 الساعة 11.30، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 405 أمتار، ولمدة 3 دقائق.

تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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