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رياضة

الكاف يقرر غلق استاد القاهرة.. تفاصيل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:45 ص
الاتحاد الافريقي
الاتحاد الافريقي لكرة القدم
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ياسمين تيسير
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، غلق استاد القاهرة ومنع إقامة أي تدريب عليه؛ من أجل إعداده لاستقبال حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 عاما الذي سيقام الجمعة يوم 8 نوفمبر المقبل.

وخاض المنتخب الأولمبي أمس مرانه على استاد بتروسبورت؛ من أجل الاستعداد لمواجهة مالي في افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن بطولة أفريقيا تقام بمشاركة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويتواجد المنتخب الأوليمبى المصرى فى المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكاميرون وغانا ومالى. 

بينما تضم المجموعة الثانية كلًا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي والتي تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

ويصعد أصحاب الثلاث مراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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