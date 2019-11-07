ياسمين الخطيب تنعى هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيه الفنان الراحل هيثم احمد زكى الذى وافته المنية منذ قليل.



وقالت ياسمين الخطيب : "وفاة النجم الشاب #هيثم_أحمد_زكي صدمة موجعة لجمهوره وجمهور والده أيضًا.. كأنما مات أحمد زكي ثانية!".



يذكر ان ياسمين الخطيب تشارك فى فيلم "طلعت حرب 2" الذى من المقرر ان تقوم بتصويره خلال الايام القليلة المقبلة وهو من بطولة عمرو سعد وتأليف وإخراج مجدى أحمد على.