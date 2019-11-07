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حوادث

أمن كمبوند هيثم أحمد زكي: كان مصابا بمغص وقيء ولم يظهر طول اليوم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:48 ص
هيثم احمد زكى
هيثم احمد زكى
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ندى حمودة _ أحمد مهدي
استجوبت مباحث الشيخ زايد، أفراد أمن كمبوند بيفرلي هيلز بعد العثور علي جثمان الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بالكمبوند للوقوف علي ملابسات وفاته.

وأفاد أفراد الأمن أثناء استجوابهم، بأن الفنان كان مريضا فجر أمس ومصابا بمغص وقيء وخرج من شقته وتوجه إلى إحدى الصيدليات داخل الكمبوند ثم عاد لشقته ولم يظهر طوال اليوم حتي حضرت الشرطة وكسرت الباب بقرار من النيابة العامة.

وكشفت مصادر أمنية، عن ملابسات وفاة الفنان هيثم أحمد زكي حيث تبين العثور علي جثمانه داخل شقته في الشيخ زايد، وأفاد التقرير الطبي الأولي بأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقي بلاغا من خطيبة الفنان هيثم زكي بعدم اجابته علي اتصالاتها الهاتفية. 

وأضافت التحريات أن خالة الفنان وخطيبته عقب اتصالهما بالشرطة تم اخطار النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته الكائنة في كمبوند بيفرلي هيلز ليعثروا عليه ملقى على الأرض في الحمام وقد فارق الحياة.

وتجري الأجهزة الامنية الفحص حول الواقعة بعدما أشارت التحريات الأولية ومناقشات خطيبته انه كان مريضا منذ يومين وتوجه للطبيب وعاد إلي شقته التي يقيم فيها بمفرده وعندما حاولت مرارا الاتصال بها للاطمئنان عليه لم يجبها فانتابها القلق واتصلت بخالته التي قررت اللجوء للشرطة خاصة أنه لم يظهر طوال اليوم حتي عثروا عليه متوفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت نيابة الشيخ زايد للتحقيق.
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