الأرصاد تحذر: سقوط الأمطار على هذه المحافظات ويجب ارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن هناك شبورة كثيفة على بعض الطرق خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنه يجب تهدئة السرعات والقيادة بطريقة آمنة.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام فى الصباح الباكر، موضحة أن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة فى ساعات الليل.



وأشارت إيمان شاكر، إلى أن، هناك فرص لسقوط الامطار الخفيفة ومتوسطة الشدة على العديد من محافظات الوجه البحري ومحافظات شمال البلاد وسواحل البحر الأبيض المتوسط.



وطالبت إيمان شاكر، من المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة فى فترة الليل، كما طلبت من السائقين بالسير بسرعات منخفضة تجنبًا من حدوث حوادث.



وتابعت أن الجو مستقر خلال الأيام الثلاثة القادمة، يصاحبها زيادة فى نسبة الشبورة وكثافتها، مؤكدة أن درجات الحرارة فى القاهرة تسجل 29 درجة فى النهار و19 خلال فترة الليل.

