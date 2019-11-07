ميودراج: توقف الدورى بمثابة فترة إعداد جديدة

أكد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للنادى الاسماعيلى أنه سعيد بما يقدمه لاعبيه فى مباريات الفريق الودية ، موضحا أنه لا ينظر الى النتائج ولكن ما يهمه هو مدى الاستفادة التى تعود على الفريق عقب المباريات الودية.



أضاف بأنه يعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة إعداد جديدة حيث أن الجهاز الفنى الحالى لم يحضر فترة إعداد الفريق قبل بداية الموسم.



وأشار إلى أنه اتفق مع الجهاز المعاون على وضع برنامج بدنى وفنى جديد عقب مباراة الجزيرة الأخيرة بدأت بمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع ثم عقد إجتماع معهم بعد عودتهم من الاجازة شدد فيه على أنه سيعيد تقييم جميع اللاعبين خلال فترة التوقف سواء فى المباريات الودية او فى التدريبات .



وأكمل الصربى حديثه بأنه قرر رفع الحمل البدنى للاعبين خلال فترة التوقف الحالية سواء بالتدريب على فترتين أو مشاركتهم فى المباريات الودية ومنحهم حصص تدريبية قوية عقب إنتهاء اللقاءات الودية مباشرة.



كما صرح الصربى بانه يفتقد لجهود اكثر من لاعب أساسى خلال المباريات الودية بسبب الاصابة او المشاركة الدولية على سبيل المثال دونجا و أسامة ابراهيم و ابراهيم ابو اليزيد ومحمد حمدى زكى ومحمد بيومى للاصابة، وعبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى و همام طارق وشيلونجو بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية.



واختتم ” يسيتش ” حديثه بانه حرص على تجربة أكثر من لاعب فى مراكز تختلف عن مراكزهم الأصلية لإحداث مرونة تكتيكية و وجود وفرة من اللاعبين فى نفس المركز بجانب تجربة أكثر من طريقة لعب فى المباراة الواحدة وهو ما يحتاج لبعض الوقت حتى يعتاد اللاعبون على طرق اللعب المختلفة.