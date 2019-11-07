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أخبار البلد

الاثنين.. الإعلان عن إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية بالهيئة العربية للتصنيع .. تفاصيل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
الأتوبيسات الكهربائية
الأتوبيسات الكهربائية
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محمد إبراهيم - كريم الخطيب
يشهد المقر التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع بمنطقة الكيلو ٤.٥ في طريق القاهرة السويس ؛صباح يوم الإثنين المقبل الإعلان عن إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية والتي تم فيها تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني من خلال التحالف الذي تقوده الهيئة العربية للتصنيع مع شركة وانكسيانج الصينية العالمية وشركة يونيتد إنفستمنت وشركة مواصلات مصر.

كما يضم التحالف أيضًا عدد من الشركات المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية اللازمة لإدارة وتشغيل المنظومة الذكية.

ويشارك كلًا من وزراء الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة والتجارة والصناعة و قطاع الأعمال العام والنقل ، ومحافظي القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد بالإضافة إلى الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع

كما يشارك كل من سفير دولة الصين بالقاهرة وممثلي شركة وانكسيانج الصينية وشركة "مواصلات مصر" وشركة "يونيتد انفستمنت" وعدد من كبري الشركات الوطنية المعنية بالموضوع وممثلي هيئة النقل العام.
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