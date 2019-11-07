هيثم أحمد زكي قبل وفاته: الوحدة صعبة جدا لكن ربنا موجود.. فيديو





توفى الفنان هيثم أحمد زكي، فجر اليوم، الخميس، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز الـ 35 عاما فقط، وكانت وفاته بمثابة صدمة للوسط الفني كله.وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقاء الفنان الراحل مع الإعلامي عمرو الليثي، وذلك عقب وفاة والده الفنان أحمد زكي، وقال هيثم: الوحدة صعبة جدا.. حسيت بوحدة كبيرة.. حسيت بحاجات كتيرة كان بيحسها بابا ماكونتش واعيها وانا صغير.. إن البني آدم لما بيكون لوحدة تماما في المحنة الصعبة دي بتبقى حاجة صعبة عليه".واختتم حديثه قائلًا: "دايما أما بيكون حوليك ناس بيشجعوك.. الحمد لله ربنا موجود بس أنا فالموضوع كله لوحدي محدش مشاركني ربنا مابيبتليش حد بحاجة الا اما بيكون قوي.. البلد كلها أهلي.. كل ما بروح فى حته بشوف حب من الناس رهيب لوالدي.. من قبل حتى الناس ما تعرفني بلاقي الناس بتيجى تتصور معايا لمجرد إن أنا ابنه".