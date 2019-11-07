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بعد وفاة هيثم أحمد ذكي.. احترسوا أدوية التخسيس تسبب هبوط الدورة الدموية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:01 م
أسماء عبد الحفيظ
توفي الفنان هيثم أحمد ذكى إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية فى ريعان شبابه عن عمر يناهز 35 عام، وذلك وفقا للتقرير الأولي للأجهزة الأمنية، وهناك الكثير من الأسباب التي قد ينتج عنها هبوط حاد في الدورة الدموية ومن بينها أدوية التخسيس لأنها يمكن أن تسبب الوفاة.

وحذرت الدكتورة لميس مراد خبيرة التغذية، من أن أدوية التخسيس عبارة عن مكملات غذائية وبالتالي لا تحتاج إلى موافقات من الصحة لأنها عبارة عن فيتامين، مما يسهل الحصول عليها موضحًة أن هناك أنواعا كثيرة من أدوية التخسيس منها ما يعمل على تقليل امتصاص الدهون وأخرى تعمل على سد الشهية.

وكشفت "مراد" من خلال تصريحات خاصة لـ ( صدى البلد ) عن أهم الأضرار التى تسببها أدوية التخسيس فهى تسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى مما يشعر الإنسان بالشبع.

وأشارت "خبيرة التغذية" إلى أن هناك بعض الحالات التي توفت نتيجة أدوية التخسيس ، مضيفًة أن بعض محتويات أدوية التخسيس تحتوي على مواد مخدرة، مما يتسبب في أعراض الإدمان للمرضى، كما أن أدوية التخسيس التي تعمل على زيادة حرق الدهون تتسبب في ارتفاع شديد فى ضغط الدم أو العكس ،وحدوث الأزمات القلبية ، و تسبب انخفاض حاد فى الدورة الدموية مما يسبب الوفاة .

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وتابعت :"فى نهاية الأمر ما يتسبب فى انخفاض الوزن النظام الغذائى والرياضة فقط "، موضحًة أن كل دواء له أضرار جانبية .
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