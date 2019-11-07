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رياضة

قائد مالى عن مواجهة مصر: سنقاتل للحصول على النقاط الثلاث

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:13 م
بوراما دومبيا قائد
بوراما دومبيا قائد منتخب مالي الأولمبي
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منتصر الرفاعى
تحدث بوراما دومبيا قائد منتخب مالي الأولمبي، عن مواجهة منتخب مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، المقرر لها غدا الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

وقال دومبيا، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إنهم سعداء بالمشاركة في بطولة إفريقيا، وزملاؤه تعاهدوا على تقديم أقصى ما لديهم لتحقيق النتائج الإيجابية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وبسؤاله عن مواجهة الفراعنة في الافتتاح، قال قائد مالي: منتخب مصر فريق كبير، سنقاتل من أجل حصد الثلاث نقاط ولكن مباراة الافتتاح لن تكون سهلة في ظل الحضور الجماهيري المتوقع لدعم صاحب الأرض.

واختتم تصريحاته بالقول: "جئنا إلى هنا من أجل حلم واحد وهو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
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