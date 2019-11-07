الرئيس السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.. صور

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، وكرم الرئيس عددًا من الشخصيات التى أثرت فى الفكر الإسلامى، وكوادر خدمت كتاب الله مصريين وعرب وأفارقة وسط حضور عربى وإفريقى.



وشاهد الرئيس فيلما تسجيليا بعنوان « خوارج العصر » الذى يتناول العقائد الفكرية الدينية المتشددة ومنها داعش ، جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة، كما أهدى وزير الأوقاف، نسخة من المصحف الشريف إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف.



ووجه الرئيس، وزارة الأوقاف لعقد مؤتمر أو ندوة لمدة أسبوع للنقاش حول المفاهيم الخاصة بالفكر الدينى، والثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة، والمتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجامعات التطرف والإرهاب.