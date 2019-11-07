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توك شو

ساعتان في صمت.. كواليس استعداد عادل إمام لعرض مسرحياته.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:09 م
عادل إمام
عادل إمام
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هاني حسين
قال الفنان شريف الدسوقي، إن الفنان عادل إمام مدرسة تُدرس لمدة أعوام، والجميع يعرف سلوك الزعيم عادل في كواليس مسرحه بمجرد حضوره للمسرح.

وأضاف شريف الدسوقي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عادل إمام موهوب وفي كل عرض لمسرحية يقوم عادل إمام بتطوير مشاهد مسرحياته من أجل إضحاك الجمهور".

وتابع شريف الدسوقي: "عادل إمام يجلس ساعتين في صمت قبل العرض لإسترجاع مشاهد المسرحية من أجل مراجعة العرض بأكمله ووضع الإفيهات الجديدة".

وأكمل شريف الدسوقي:" في توقيت عرض الواد سيد الشغال، كان عادل إمام فراشة تتحرك في نهاية المشاهد على الرغم من كبر سنه في توقيت عرض المسرحية، وكان يمنع أي ضيف من دخول الكواليس قبل العرض بساعتين".
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