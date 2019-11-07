صفحات كتابية ولآلئ للحياة.. كتابان جديدان لـ البابا تواضروس الثانى



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الكتاب الأول يحمل اسم "صفحات كتابية" والثاني كتاب "لآلئ للحياة".



وأضاف أنه سبق لمطبعة دير مارمينا مريوط نشر ما يقرب من عشرين كتابًا لقداسة البابا تواضروس الثاني.



صدر حديثًا عن مطبعة دير مارمينا مريوط أحدث كتابين لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.