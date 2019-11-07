رجل هارب.. زعيم المعارضة التركية: أردوغان سلم أراضي لتنظيم داعش.. فيديو

قال كمال أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن تنظيم داعش الإرهابي هاجم القنصلية التركية بالموصل في عام 2014 واحتجزوا 48 موظف لمدة 101 يوم، وتركيا لم تتمكن من اتخاذ موقف حازم ضد تنظيم داعش الإرهابي.



وأضاف كمال أوغلو في مقطع فيديو عرضته قناة " تركيا الآن"، :" تركيا لم تناضل ضد داعش بشكل مؤثر وتركيا لا تستطيع حماية أراضيها ضد تنظيم إرهابي، وماذا يسمى الرجل الهارب الذي يترك أرضه ورايته ووطنه لمنظمة إرهابية".



وتابع كمال اوغلو:" لو شنت تركيا حربا ضد داعش وأعطتها الأولوية في العدوان على سوريا لكانت عززت موقعها في الأمم المتحدة، ولكن أكبر ضرر لتركيا هو محاولة أردوغان إقناع العالم بأن هذا العدوان فتح وبهذا القول لحق ضرر كبير بمشروعية المجهود حول مكافحة الإرهاب".

