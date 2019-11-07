Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

توفيق عكاشة: الكويت أول دولة عربية تعمل بنظام ديمقراطي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:56 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
Advertisements
قسم التوك شو
قال توفيق عكاشة، إن الشعب الكويتي من أعظم الشعوب العربية، لأن لديه ديمقراطية ونظام حكم ملكي فأعطي الملك نظام الحكم "الشعب بالشعب" من خلال الانتخابات التي تجري بالكويت سواء كانت المحلية أو البرلمانية والحكومات التي تأتي وتتعاقد من خلال حكومة ومعارضة من النظام الديمقراطي التي تشهدها دولة الكويت منذ تاريخ طويل.

وأضاف توفيق عكاشة، من خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن دولة الكويت هي أول دولة عربية من دول الخليج العربي تعمل بنظام الديمقراطي وحكم الشعب بالحكم، مؤكدًا أن لديها حرية في وسائل الإعلام ولديها الكثير ما يعكس أنه مجتمع متحضر ومثقف فالمرأة الكويتية تحمل ثقافة متميزة وأيضا الرجال والشباب يحملون ثقافة متميزة.

وأوضح عكاشة، أن الكويت هي أكبر دولة منتجة للنفط في العالم وصاحبة أعلى دخل فرد في العالم وهو ما يعكس القوة الاقتصادية الكبرى من مستوى معيشة على أعلى عالي وفلسفة الإدارة في الكويت ممتازة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن صاحب السمو الملكي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، عقد اتفاقية مع الصين لتصدير النفط بالعملة الصينية، معلقًا أن "فلسفة الحكم في الكويت عميقة، لعل الدول المنتجة للنفط تتفهم هذه السياسة".

وأشار عكاشة، إلى أن الاتفاق الصيني الكويتي لتصدير النفط بالعملة الصينية يقف أمام احتكار الدولار، الذي يتحكم في اقتصاديات الأرض، لافتًا إلى أن العملة الصينية الآن أصبحت من أقوى العملات العالمية، خاصة أن الصين تنافس أمريكا على رئاسة عرش الأرض، متابعًا: "هذا الاتفاق إنجاز خطير ومميز، وسيعطي للكويت مساحة أكبر من القوة والاستقلالية".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العميرى: الرئيس السيسى يبحث مع أمير الكويت تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية

توفيق عكاشة : أنا حزين بقالي أيام لهذا السبب.. فيديو

وسائل الإعلام الصينية تبرز تهنئة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الصين

مهنئا السيسي.. الشيخ صباح الأحمد: دماء الكويتيين والمصريين امتزجت بـ حرب أكتوبر.. أبرز عناوين الصحف في الكويت

نريد علاقات صداقة.. وزير إيراني يبدي استعداده للقاء نظيره السعودي

ترشيحاتنا

تيسيرا على المواطنين.. البرلمان: مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر

فرمان جديد من الكاف بشأن إصابات منتخب مصر الأولمبي

بعد وفاة هيثم أحمد زكي .. 10 كوارث تسببها المكملات الغذائية .. تصيب بالفشل الكلوي وتليف الكبد .. و5 بدائل طبيعية لتقوية العضلات أبرزها البيض والسلمون

اشرف زكي: هذا هو سبب وفاة هيثم أحمد زكى.. شاهد

يكشف تفاصيل علاقة الشقيقين.. أول تصريح لزوج والدة هيثم أحمد زكي

وجعت قلوب مصر كلها .. شريف رمزى ينعى هيثم أحمد زكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | وزير الرياضة والجنايني وغريب يقرأون الفاتحة مع المنتخب الأولمبي

محمد بن عبدالكريم العيسى.. شخصية أثرت الفكر الإسلامي فحظي بتقدير العالم.. كرمه الرئيس السيسي.. ومنحه الأمريكان أول وسام يناله خبير دولي | صور

عطلة رومانسية تتحول إلى جنازة.. والسبب جلطة دموية.. صور