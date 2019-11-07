توفيق عكاشة: الكويت أول دولة عربية تعمل بنظام ديمقراطي

قال توفيق عكاشة، إن الشعب الكويتي من أعظم الشعوب العربية، لأن لديه ديمقراطية ونظام حكم ملكي فأعطي الملك نظام الحكم "الشعب بالشعب" من خلال الانتخابات التي تجري بالكويت سواء كانت المحلية أو البرلمانية والحكومات التي تأتي وتتعاقد من خلال حكومة ومعارضة من النظام الديمقراطي التي تشهدها دولة الكويت منذ تاريخ طويل.



وأضاف توفيق عكاشة، من خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن دولة الكويت هي أول دولة عربية من دول الخليج العربي تعمل بنظام الديمقراطي وحكم الشعب بالحكم، مؤكدًا أن لديها حرية في وسائل الإعلام ولديها الكثير ما يعكس أنه مجتمع متحضر ومثقف فالمرأة الكويتية تحمل ثقافة متميزة وأيضا الرجال والشباب يحملون ثقافة متميزة.



وأوضح عكاشة، أن الكويت هي أكبر دولة منتجة للنفط في العالم وصاحبة أعلى دخل فرد في العالم وهو ما يعكس القوة الاقتصادية الكبرى من مستوى معيشة على أعلى عالي وفلسفة الإدارة في الكويت ممتازة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن صاحب السمو الملكي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، عقد اتفاقية مع الصين لتصدير النفط بالعملة الصينية، معلقًا أن "فلسفة الحكم في الكويت عميقة، لعل الدول المنتجة للنفط تتفهم هذه السياسة".



وأشار عكاشة، إلى أن الاتفاق الصيني الكويتي لتصدير النفط بالعملة الصينية يقف أمام احتكار الدولار، الذي يتحكم في اقتصاديات الأرض، لافتًا إلى أن العملة الصينية الآن أصبحت من أقوى العملات العالمية، خاصة أن الصين تنافس أمريكا على رئاسة عرش الأرض، متابعًا: "هذا الاتفاق إنجاز خطير ومميز، وسيعطي للكويت مساحة أكبر من القوة والاستقلالية".

