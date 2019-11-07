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فن

كواليس حفلة عمرو دياب في الرياض بحضور 30 ألف متفرج

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:13 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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محمد نبيـل
أجرى الإعلامي عمرو أديب لقاء مع النجم عمرو دياب علي هامش حفله الليلة الخميس بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

والتقى أديب بالهضبة في كواليس مسرح الحفل قبل صعود الأخير الي خشبة المسرح للغناء.

وكشف عمرو دياب عن سعادته بمقابلة الجمهور السعودي مجددا وأكد قلقه الدائم خلال الدقائق التي تسبق لقاءه بالجمهور.

وداعب أديب الهضبة قائلا له: انت من اخترعت فكرة الغناء قبل الصعود الي المسرح فماذا ستفعل اليوم؟

وعلق دياب قائلا : الموضوع بدأ في إحدى الحفلات بشكل ارتجالي عندما تأخرت على الغناء فامسكت بالمايك وبدأت الأغنية قبل صعودي للمسرح، وبعدها أصبحت عادة وفي كل مرة اقدم شيئا مختلفا لجمهوري.

وكشف عمرو عن خوفه من رؤية جمهوره الغفير قبل الصعود لخشبة المسرح حيث قال : لا استطيع ان ارى جمهوري قبل الصعود للمسرح لأنني اكون قلقا جدا.

وحضر حفل عمرو دياب في موسم الرياض اكثر من ٣٠ الف متفرج حيث غنى في ساحة مسرح محمد عبده التي تعد الأضخم ضمن مسارح موسم الرياض للترفيه.

ووجه عمرو دياب شكره للمستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة لدعوته له للمشاركة في موسم الرياض ولقاء جمهور السعودية.

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