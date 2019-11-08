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منوعات

شاهد.. ظهور أسد فوق سطح منزل بالقرب من مدرسة أطفال في الرياض

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:34 ص
أسد فوق سطح منزل
أسد فوق سطح منزل
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عزة عاطف
يحب البعض تربية الحيوانات داخل المنازل مثل الكلاب والقطط وغيرها من تلك المخلوقات اللطيفة، لكن المثير للدهشة أن يميل أحدهم لتربية أسد داخل منزله القريب من مدرسة أطفال.

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يظهر أسدًا طليقًا فوق سطح أحد المنازل القريبة من مدرسة أطفال في حي الغروب بمدينة الرياض.

وقف الأسد ليشاهد الأطفال من فوق سطح المنزل وكأنه مستمتع بحريته طليق، مما أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا يعرض السكان والأطفال لخطر بالغ.

وطالب المستخدمين بضرورة فرض عقوبات على الأشخاص المتهورين الذين يرتكبون تلك التصرفات الخطيرة بتربية حيوانات مفترسة داخل منطقة سكنية.
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