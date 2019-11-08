كوكب الشرق تطل على جمهور الساقية بـ عودت عينى وألف ليلة وليلة

أطلت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم على جمهور ساقية الصاوى فى حفلها الشهرى بقاعة الحكمة.



وقدمت الست حفلتين متتاليتين غنت فيهما بمرافقة فرقتها رائعتيها "عودت عينى" كلمات أحمد رامى وألحان رياض السنباطى، أما الفقرة الغنائية الثانية فكانت من نصيب "ألف ليلة وليلة" كلمات مرسى جميل عزيز وألحان بليغ حمدى.



وفى نهاية هذا اللقاء الموسيقى الفريد من نوعه قدم المهندس محمد الصاوى مؤسس الساقية تحية كبيرة للسيدة العظيمة أم كلثوم وللحضور، وأعلن أن حفل الشهر القادم والذى سيوافق الخميس 5 من ديسمبر ستقدم الست أغنيتى "أمل حياتى، للصبر حدود".



أكمل مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" عشرة أعوام منذ افتتاحه عام 2007 غنت خلالها لجمهورها الشباب والكبار أجمل أغانيها على مر مشوارها الملىء بالإبداع والتفرد والصوت الفريد من نوعه. ويؤكد المهندس محمد الصاوى أن المشروع كان حلمه منذ الصغر أن يرى الناس أم كلثوم تعود من جديد على المسرح وأن يستمتع الشباب والصغار ويعيشوا فى نفس الأجواء التى عاش فيها آباؤهم وأجدادهم فى حضرة أم كلثوم.