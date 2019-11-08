لمروره بأزمة نفسية.. طالب يشنق نفسه داخل غرفته بـ كفر الشيخ

شهدت إحدى قرى مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حيث أقدم طالب بالصف الثانوي الصناعي على شنق نفسه بوضع شال أبيض حول رقبته وربطه بنافذة الغرفة، ونُقل إلى مستشفى قلين المركزي جثة هامدة.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ع.ي" 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، إلى مستشفى قلين جثة هامدة، وإيداعه بمشرحة المستشفى قيد تصرف النيابة العامة.





وكشف تحريات الرائد ضياء راشد، رئيس مباحث مركز قلين، أن والد المتوفي، فوجئ حال دخول غرفة نجله للاطمئنان عليه، بقيامه بشنق نفسه عن طريق وضع قطعة قماش "شال أبيض" حول رقبته، وربطها بنافذة الغرفة، وفارق الحياة، لمعاناته من أزمة نفسية، وعدم وجود شبهة جنائية، في الوفاة، ولم تتهم أسرته أحدًا.



