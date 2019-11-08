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أخبار العالم

تعليق سعودي على اتهام موظفين في تويتر بالتجسس لصالح الرياض

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:09 م
تويتر
تويتر
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شيماء مصطفى
ذكرت "روسيا اليوم، أن مسؤولا سعوديا بارزا علق على اتهام وزارة العدل الأمريكية موظفين سابقين اثنين في شركة "تويتر" بالتجسس لصالح السعودية.

ونقلت الشبكة الروسية عن وكالة "بلومبرج" بأن المسؤول السعودي الذي لم يذكر اسمه، قال إن الحكومة السعودية تنتظر من جميع مواطنيها الالتزام الكامل بقوانين الدول التي يقيمون فيها.

وأكد متانة العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، موضحا أن لديهما أهدافا مشتركة في منطقة الخليج.

جاء ذلك في وقت أدرج فيه مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، موظفين سعوديين سابقين في "تويتر" على قائمة المطلوبين، متهما إياهما بالتجسس على حسابات في موقع التواصل الاجتماعي.
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