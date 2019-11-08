بدء الجمعية العمومية غير العادية لأطباء الأسنان بعد اكتمال النصاب القانوني

أعلن الدكتور ياسر الجندي النقيب العام لأطباء الأسنان ، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لأطباء الأسنان، بحضور 250 عضو، من أصل 200 عضو لاكتمال النصاب.





وتعقد الجمعية العمومية،اليوم الجمعة، 8 نوفمبر 2019، لمناقشة آليات وشروط تسجيل خريجى الجامعات الخاصة المصرية، وبحث آليات تنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.



