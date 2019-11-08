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أخبار البلد

بدء الجمعية العمومية غير العادية لأطباء الأسنان بعد اكتمال النصاب القانوني

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:12 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن الدكتور ياسر الجندي النقيب العام لأطباء الأسنان، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لأطباء الأسنان، بحضور 250 عضو، من أصل 200 عضو لاكتمال النصاب.

وتعقد الجمعية العمومية،اليوم الجمعة، 8 نوفمبر 2019، لمناقشة آليات وشروط تسجيل خريجى الجامعات الخاصة المصرية، وبحث آليات تنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.

إضافة إلى مشروع تعديلات قانون مزاولة المهنة، وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب، ومعايير وشروط آليات تسجيل خريجى طب الأسنان خارج مصر، بالإضافة إلى التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.
بدء الجمعية العمومية غير العادية لأطباء الأسنان بعد اكتمال النصاب القانوني
بدء الجمعية العمومية غير العادية لأطباء الأسنان بعد اكتمال النصاب القانوني
بدء الجمعية العمومية غير العادية لأطباء الأسنان بعد اكتمال النصاب القانوني
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