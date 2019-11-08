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منوعات

ديزني تطلق خدمتها الرقمية على أمازون Fire TV في هذا الموعد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:10 م
Amazon Fire TV
Amazon Fire TV
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة ديزني "Disney" الأمريكية، عبر تغريدة في حسابها الرسمي على موقع تويتر أن خدمة البث الرقمي المملوكة لها "+Disney"، ستكون متاحة على أجهزة Amazon Fire TV لإطلاقها في 12 من شهر نوفمبر الجاري، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، عقب تقرير نشرته الصحيفة الشهر الماضي يتحدث عن خلاف الشركتين والذي أشارت فيه إلى أن خدمة البث قد لا تكون متاحة على منتجات أمازون بسبب خلاف حول الإعلان.

وأكد الرئيس التنفيذي لديزني "Bob Iger"، أن خدمة البث ديزني بلس ستكون متوفرة على أجهزة أمازون Fire TV بعد إبرامهم اتفاقية مع الشركة، بالإضافة لأجهزة التلفاز الذكية الخاصة بشركات أخرى مثل LG وسامسونج Samsung، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

وسيتم ربط تطبيق ديزني بلس مع ميزات البحث العالمية التي توفرها أمازون من خلال أجهزة Fire TV، والتي تسمح للمستخدم بطلب مشاهدة عرض معين عن طريق مساعد أمازون الصوتي أليكسا Alexa.

وأشارت شركة ديزني في تغريدتها على تويتر إلى أن خدمة ديزني بلس ستتوفر قريبًا في كل من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث سيبدأ توفيرها في هذه الدول في 31 من مارس 2020، وذلك بعد شهور قليلة من إطلاقها الرسمي في الولايات المتحدة وكندا وهولندا.
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