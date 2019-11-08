حماية المستهلك: ضبط كمية من الحلوى منتهية الصلاحية أثناء إعادة تدويرها

شن جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية استهدفت الأسواق والمحال التجارية بمحافظتى (الفيوم وكفر الشيخ) لضبط المخالفين والتصدي للممارسات الضارة التى تخل بحقوق المستهلكين.



قال اللواء دكتور راضي عبد المعطى، رئيس الجهاز إن الحملات بمحافظة الفيوم أسفرت عن ضبط عدد 6329 قرص دوائي مختلف الانواع – 791 منشط جنسي – 522 قرص فوار رانى محظور تداوله – 115 علبة مرهم بيتاديرم – 288 سرنجة طبية – 400 قرص مسكن – 300 قرص مضاد حيوى – 60 زجاجة بخاخ 200 مل بدون عبوة – 20 عبوة جيل جنسي مستورد و 48 علبه كريم جنسي مستورد ير مصرح به من وزارة الصحة – عدد 50 لزقة طبية – عدد 3020 قرص دوائي لعلاج الإنفلونزا وقد تم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.



كما تم تحرير محاضر لمصنع حلوى جافة، حيث تم ضبط عدد 5887 قطعة حلوى منتهية الصلاحية لإعادة تدويرها وبيعها، وكذا تحرير محاضر لمصنع عصير وتم التحفظ على عدد 4044 زجاجة عصير منتهية الصلاحية معدة للبيع وذلك بمنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.



وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، كما أكد أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والإدارة العامة لشرطة التموين والأجهزة الرقابية المختصة.



أكد عبد المعطى أن حملات الجهاز بكافة فروعها الإقليمية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل إجراءات الرقابة فضلًا عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.



ويهيب رئيس جهاز حماية المستهلك بالسادة المواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أي معلومات بشأنها، مؤكدًا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.



وعلى جانب آخر وجه رئيس الجهاز رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك مؤكدًا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.



يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين عبر آليات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال رقم الواتس اب (المواطن رقيب) 01281661880 أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg او عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي متجر الهواتف الذكية Google play.