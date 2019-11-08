توافد الجماهير المصرية إلى حفل افتتاح امم افريقيا تحت 23 عاما| شاهد

بدأت جماهير الكرة المصرية في التوافد الى استاد القاهرة الدولي، وذلك من أجل حضور افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.



وتنطلق اليوم البطولة بمواجهة منتخب مصر الأوليمبي امام نظيره منتخب مالي في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.



وأعلنت شركة "تذكرتى" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بنظام حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكترونى.



ومن المنتظر أن يحيي حفل الافتتاح فرقة شارموفرز بالإضافة إلى الفنانة نسمة محجوب.