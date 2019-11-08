آخر موضة.. 15 فكرة لتنسيق منزلك مع لون الجدران الرمادي

تجهيز المنزل بالنسبة للعروس مهمة في غاية الصعوبة، بدءًا من اختيار ألوان الحوائط، وحتى استايل الأثاث والديكورات الخاصة بالمنزل، وتصدرت صيحة اللون الرمادي بدرجاته المختلفة للحوائط، خطوط الموضة في عالم الألوان وتنسيق المنازل، وبدأت العديد من الفتيات الاتجاه لهذا اللون كنوع من التجديد في ألوان حوائط المنزل .



اللون الرمادي بالنسبة للحوائط اختيار بسيط وأنيق ومختلف، ويمكنك تنسيق الأثاث والديكور معه بكل سهولة، فهو يتماشى معه العديد من الألوان سواء الفواتح المبهجة، أو الغامقة الملاسيكية.



الأثاث الخشبي الأبيض مع ألوان الحائط الرمادية من أحدث صيحات موضة هذا العام، وهو اتجاه سائد في ديكورات المنزل، يمكنك تنسيق الأثاث الخشبي سواء المودرن أو الكلاسيكي مع اللون الرمادي، فهذه الدرجات تتماشى مع بعضها بشكل يجعل المنزل مريحًا وهادئًا.



أما بالنسبة للستائر فيمكنك اختيار أي لون مع لون الحائط الرمادي، وخاصة الفواتح، وهو أمر متعلق بلون الأثاث، ومن أكثر الألوان التي تتماشى مع الحوائط الرمادية، البينك، الأصفر، الأخضر، البترولي، والنبيتي .



البعض يتجه للدمج بين الرمادي و الأسود في شكل أنيق، ليصبح لون الحوائط رماديًا مع ديكور أسود، واختيار بعض الديكورات البسيطة الملونة، مثل الطاولات، المرايا، والوسائد الصغيرة على الأرائك .