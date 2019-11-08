AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

احمد فهمى اول الحضور في عزاء والد أكرم حسني بالتجمع الخامس

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:40 م
عزاء والد الفنان
عزاء والد الفنان اكرم حسني
Advertisements
محمد بدران
بدأ منذ قليل عزاء والد الفنان أكرم حسني بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس حيث يتلقى العزاء عدد من افراد الاسرة والاصدقاء.

وكان اول الحضور الفنان أحمد فهمى، فيما يتوافد العديد من الاهل والاصدقاء.

يذكر ان والد الفنان أكرم حسني قد توفي مساء أمس، الخميس، وتم تشييع جنازته عقب صلاة الجمعة بمسجد طلعت مصطفي بمدينة الرحاب.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد مرتضى ينعى والد أكرم حسني ونجم الزمالك السابق

شاهد.. تشيع جنازة والد أكرم حسني من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب

أسامة منير وأحمد فهمى أول الحاضرين لجنازة والد أكرم حسنى .. صور

انهيار والدة أكرم حسني أثناء تشييع جثمان زوجها.. صور

شاهد| خالد جلال أول حضور عزاء مدرب الاسود محمد الحلو

ترشيحاتنا

من جنازة أحمد زكي لابنه هيثم.. هدى سلطان وحفيدتها ناهد السباعي أصحاب واجب| فيديو وصور

20 ساعة لوحده.. كيف توفي هيثم أحمد زكي.. التفاصيل كاملة

لإطلالة أنيقة.. التنورة البليسية موضة شتاء 2019.. صور

فى بيان نارى .. الكاف يكشف دور مصر فى فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية

السيسي يوجه بإنجاز مشروعات الطرق والكبارى بـ مصر الجديدة بأعلى معايير الجودة

ابن مدينتي.. النني ينعى شهيد الواجب محمد زيدان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 أطعمة ضارة بالكلى

آخر موضة.. 15 فكرة لتنسيق منزلك مع لون الجدران الرمادي

بعد 23 عامًا على الجريمة.. القبض على سيدة قتلت طفلة حديثة الولادة.. شاهد