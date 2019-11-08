احمد فهمى اول الحضور في عزاء والد أكرم حسني بالتجمع الخامس

بدأ منذ قليل عزاء والد الفنان أكرم حسني بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس حيث يتلقى العزاء عدد من افراد الاسرة والاصدقاء.



وكان اول الحضور الفنان أحمد فهمى، فيما يتوافد العديد من الاهل والاصدقاء.



يذكر ان والد الفنان أكرم حسني قد توفي مساء أمس، الخميس، وتم تشييع جنازته عقب صلاة الجمعة بمسجد طلعت مصطفي بمدينة الرحاب.