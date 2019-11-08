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منوعات

بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:09 م
صدى البلد
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هدير علاء
واجه عروسان انتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب "بوفيه الفرح"، أو الوجبات التي قررا تقديمها في حفل زفافهما، والتي وصُفت بكونها أشبه بـ"الطعام المقدم في السجون".

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية أن مصور حفل الزفاف قام بمشاركة لقطة لإحدى الوجبات التي قُدمت في حفل الزفاف على الإنترنت، وكانت هذه الوجبة مكونة من فاصوليا مطبوخة وسلطة بطاطس بالإضافة إلى شرائح اللحم، وقد تم تقديمها على طبق ورقي.

وأفاد مصور الزفاف، الذي لم تتم الإشارة إلى هويته في التقرير أو حتى إلى مكان إقامة حفل الزفاف الذي شهد الواقعة، بأن هذه الوجبة كانت بمثابة "صدمة"، خاصة وأن مكان إقامة الحفل كان رائعًا.

الجدير بالذكر أن هذه اللقطة لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد بعد نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتمت مشاركتها بشكل واسع، وانتقد العديد من الرواد شكل الوجبة وطريقة تقديمها، مشيرين إلى أنها تُذكرهم بالوجبات التي تُقدم في السجون.
بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد
بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد
بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد
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بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد

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