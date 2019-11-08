سيدات طائرة الأهلي يفوز على الزهور بثلاثية نظيفة في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، فوزا مهما على حساب فريق الزهور في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.



وأقيمت المباراة على صالة الزهور، وفاز بها الأهلي بثلاثة أشوط نظيفة ليواصل الفريق تحقيق الفوز في الدوري للمرة التاسعة على التوالي، حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-15، 25-9، 25-8.



وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق الفوز علي هليوبوليس في المباراة السابقة بثلاثة اشواط نظيفة، ضمن منافسات الدوري.

