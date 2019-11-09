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حوادث

اليوم.. نظر دعوى إلزام «القومي لحقوق الإنسان» بإيقاف ناصر أمين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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عمرو خليفة
تنظر محكمة القضاء الإداري ، اليوم السبت، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإلزامه بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين.

وقال صبري، خلال الدعوى، "أنه في فبراير الماضي وبعد تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، خرج المدعو ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليدافع بخساسة عن هؤلاء الإرهابيين ، قائلًا أن " الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها في مصر فورا".

وأضاف صبري في دعواه " أن هذا العضو لم يتحدث عن الشهداء الأبرار، ومن لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية".

وأوضح أن ما قاله يُعتبر جريمة خيانة للوطن من خلال استدعاء الخارج والاستقواء بهم ، للتدخل في الشأن المصري، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل في أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك في أحكامه.
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