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فن

عمرو مصطفى يحصد 3.3 مليون مشاهدة بـ لعبت مع الأسد.. فيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:29 م
لعبت مع الأسد - عمرو
لعبت مع الأسد - عمرو مصطفى
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سعيد فراج
دخلت أغنية لعبت مع الأسد للفنان عمرو مصطفى الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد أن حققت ما يقرب من 3 ملايين و344 ألف مشاهدة.

وطرح عمرو مصطفى ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد"، والذي يعود من خلاله إلى الغناء بعد تقديمه العديد من الألحان الناجحة.

ويتضمن الألبوم 10 أغانِ، جميعها من كلمات تركي آل الشيخ، وهي :" هتوحشنا"، و"سلمى"، و"أسمع الكلام"، و"غدارة"، و"أسطورة"، و"مفيش غيري"، و"أسيب ماتسابش"، و"مايهمنيش"، و"جاحدة"، و"لعبت مع الأسد".

وقام عمرو مصطفى، بتسجيل جميع أغاني الألبوم في أمستردام، كما تعاون مع عدد من الموزعين الأجانب، ولحن كل أغاني الألبوم بنفسه.
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