تعليق مدرب الكاميرون على التعادل مع غانا في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

ريجوبرت سونج المدير الفنى لمنتخب الكاميرون الأولمبى، أعرب عن سعادته بمستوى لاعبيه خلال مواجهة غانا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام، المقامة حاليًا فى مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.



ريجوبرت سونج قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة كانت رائعة بين المنتخبين، سعيد بمستوى اللاعبين، بعد نجاحهم في صناعة العديد من الفرص، علي مرمي غانا طوال اللقاء".



وتابع ريجوبرت سونج: "هناك غيابات في صفوف الكاميرون، هناك أربع لاعبين مؤثرين لم ينضموا للمنتخب، المباراة المقبلة سينضم لنا لاعبين منهم علي الأقل".



وواصل ريجوبرت سونج: "سوف أسعى خلال الأيام المقبلة، علي تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة اليوم، وأبرزها ظاهرة ضياع الفرص".



ريجوبرت سونج اختتم كلامه معللًا اهتزاز شباك الكاميرون في اللحظات الأخيرة، بنقص خبرات اللاعبين، الذين فقدوا تركيزهم في لحظة الهدف.



ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، يأتي خلفه غانا والكاميرون بنقطة لكل منهما، فيما يقبع منتخب مالي في ذيل الترتيب دون رصيد من النقاط.



ويلتقي المنتخب الغاني مع مصر، فيما تلعب الكاميرون مع مالى، الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.