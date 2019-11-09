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فن

إنجي خطاب تطلب من جمهورها الدعاء للراحل هيثم أحمد زكي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:28 ص
عمرة ع هيثم احمد
عمرة ع هيثم احمد ذكرى
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كريم ناصر
نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور و الفيديوهات القصيرة "إنستجرام" لرجل عجوز يقوم بعمل عمرة عن الفنان الراحل هيثم أحمد ذكى .

وعلقت إنجي خطاب، على الصورة قائلة: "وسخر الله لك ملايين في الارض يدعون لك ومن عمل عمره من اجلك ومن ختم القرأن لك افرح بالجنه يا هيثم أن الله يحبك ورحيم يكافئك في موتك ويعوضك عن الدنيا ويحسن ختامك يا طيب اللهم تقبل دعوات الملايين له يارب، متمنية من جمهورها الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي، في منزله بالشيخ زايد، الذي يعيش فيه وحيدًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو الابن الوحيد للفنان أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد.
إنجي خطاب تطلب من جمهورها الدعاء للراحل هيثم أحمد زكي
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