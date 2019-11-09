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حوادث

مرض نفسي.. العثور على جثة شهد طالبة الإسماعيلية بمياه النيل بالوراق

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:42 ص
الطالبة شهد احمد
الطالبة شهد احمد
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مصطفى الرماح
على خلفية ما تم تداوله بصفحات مواقع التواصل الإجتماعى من واقعة اختطاف فتاة جامعية والعثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة.

فقد تبين قيام أحمد ك. ح. – "والد المذكورة" (مدرس ومقيم بمدينة العريش بشمال سيناء) ، بالإبلاغ عن غياب نجلته – الطالبة بإحدى كليات الصيدلة، حيث أنها عقب خروجها من الجامعة بتاريخ 6 الجاري لم تعد لمقر إقامتها المؤقت بمدينة الإسماعيلية، وأنه لا يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائيًا ، وقد تم النشر عن الغائبة فى حينه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة عن العثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة فى العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها بالكامل ، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها ، وتم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام ، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.

وبتاريخ 8 الجارى حضر والد المذكورة وتعرف على الجثمان وقرر أنها كريمته المدعوة "شهد" التى كانت تعانى من مرض نفسى "وسواس قهرى" وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية، وسبق أن حرر محضر بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحد.
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