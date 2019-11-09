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أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
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نورهان صلاح
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم، السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 19 29
شبين الكوم 19 28
طنطا 18 28
دمنهور 18 28
الإسكندرية 18 28
بلطيم 19 27
مطروح 15 26
السلوم 16 29
سيوة 14 28
بورسعيد 22 27
دمياط 22 27
الزقازيق 18 28
الاسماعيلية 17 29
السويس 18 28
العريش 16 27
رفح 15 27
رأس سدر 18 30
نخل 10 27
نويبع 22 28
طابا 19 27
كاترين 10 25
الطور 18 27
شرم الشيخ 21 31
الغردقة 21 31
مرسى علم 22 28
الفيوم 19 29
بنى سويف 18 29
المنيا 17 29
أسيوط 16 29
سوهاج 15 30
قنا 15 31
الأقصر 18 32
أسوان 19 32
أبوسمبل 16 31
الوادى الجديد 13 31
شلاتين 20 29
ابو رماد 21 28
حلايب 22 27
رأس حدربة 22 28
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