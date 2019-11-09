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أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم السبت 9 - 11 - 2019 ..فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:53 ص
أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات
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قسم التوك شو
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا في تعاملات اليوم، السبت 9 – 11- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم: 4.5 جنيهات
البطاطس: 4.5 جنيه
الكوسة: 5 جنيهات
البصل: 5 جنيه
الباذنجان: الرومي: 3 جنيهات
الباذنجان العروس: 3.5 جنيه
الباذنجان الأبيض: 4 جنيهات
فلفل رومي: 5 جنيهات
فلفل رومي ألوان: 10 جنيهات
خيار: 4 جنيهات
جزر: 5.5 جنيه
فاصوليا: 14 جنيهًا
ليمون: 13 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

التفاح: 20 جنيها
الرمان: 3.5 جنيهات
الجوافة: 3.5 جنيهات
الكمثرى: 15 جنيها
عنب بناتي أصفر: 8 جنيهات
عنب بناتي أحمر: 9 جنيهات
مانجو زبدة: 13 جنيها
عنب بناتي أحمر: 6 جنيهات
مانجو بلدي: 10 جنيهات
تفاح مصري 10 جنيهات
تفاح أمريكي: 20 جنيها
كانتالوب: 5 جنيهات
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