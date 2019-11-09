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أسباب الشد العضلى فى السمانة.. احذر تناول هذه الأدوية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:41 م
اسباب الشد العضلى
اسباب الشد العضلى فى السمانة
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أمينة الدسوقى
أسباب الشد العضلى فى سمانة الساق كثيرة، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط فى القيام بالتمارين الرياضية إلى الإصابة بالشد العضلى في الساق أو القيام بحركات خاطئة قد تؤدى إلى الشعور بألم إما أسفل الظهر أو الرقبة والكتف والأوتار، أو سمانة الساق.

ويسبب الشد العضلى فى سمانة الساق إلى الحد من الحركة والشعور بألم كبير، كما أنه يؤدى إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة، مما ينتج عنه نزيف موضعي أو كدمات، لذلك نرصد لكم فى سياق السطور التالية أسباب الشد العضلى فى سمانة الساق والأعراض وطرق العلاج.

أسباب الشد العضلى فى سمانة الساق
1- انزلاق القدم
2- القفز
3- الركض
4- رفع شيء ثقيل بطريقة خاطئة
5- عدم الإحماء قبل بدء التمارين الرياضية
6- القيام بحركات مستمرة مثل التجديف أو التنس أو الجولف أو البيسبول
7- وضع سيء
8- أنواع معينة من الأدوية، مثل الأدوية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.


علاج الشد العضلى فى سمانة الساق
1- يبدأ علاج الشد العضلى فى سمانة الساق، بأخذ قسط من الراحة وتجنب استخدام العضلات لعدة أيام حتى لا يمكن التسبب فى ضعف العضلة.

2- استخدام أكياس ثلج ووضعها على المنطقة المصابة فى الساق، وذلك لتخفيف التورم.

3- الإبقاء على العضلات المصابة مرفوعة فوق مستوى قلبك.

4- تأكد من التمدد والإحماء قبل ممارسة الرياضة عند العودة إلى النشاط الطبيعي.

5- إزالة جميع الملابس الضيقة، وذلك لحماية العضلات المتوترة من زيادة الإصابة.

طرق الوقاية من الشد العضلى فى سمانة الساق
1-مد عضلات الساقين السفلية بانتظام قد يساعد في منع تقلصات العضلات أو تقليل تواترها.

2- تأكد خلال الاستلقاء على ظهرك، أن أصابع قدميك تشير إلى الأعلى مع وضع وسادة على جانبها في نهاية سريرك، ووجود باطن قدميك مسنودتين ضدها قد يساعد في الحفاظ على قدميك في الموضع الصحيح.

3- حدد روتينًا للإحماء قبل التمرين الشاق، مثل الركض بلطف في المكان لبضع دقائق.

مصدر المعلومات مواقع healthline وwebm.
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