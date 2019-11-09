نبي المحبة والسلام.. السيسي: أهنئ الأمة المصرية والإسلامية بذكرى خاتم الأنبياء

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمة المصرية العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وكتب الرئيس السيسي، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ الأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة، كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير".
وكتب الرئيس السيسي، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ الأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة، كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير".