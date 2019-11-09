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أخبار البلد

نبي المحبة والسلام.. السيسي: أهنئ الأمة المصرية والإسلامية بذكرى خاتم الأنبياء

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:14 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمة المصرية العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وكتب الرئيس السيسي، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ الأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة، كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير".
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